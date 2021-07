Nel Centro Storico di Napoli, dal 7 luglio 2021 aprirà un nuovo centro vaccinale per la somministrazione del vaccino Anti-Covid. In particolare, sarà possibile recarsi nell’Ospedale S.S. Annunziata muniti di tessera sanitaria.

Nuovo centro vaccinale a Napoli: ci si potrà vaccinare senza prenotazione

Potranno accedervi tutti i cittadini residenti a Napoli dai 12 anni in su, presentandosi all’Ospedale S.S. Annunziata in Via Egiziaca a Forcella 18, dalle 9 alle 18, muniti di tessera sanitaria e senza l’obbligo di prenotazione

L’apertura del nuovo polo è frutto di un grande lavoro di queste settimane della Regione Campania, e permetterà ad un Ospedale storico come l’Annunziata di riacquisire un ruolo di riferimento per i cittadini della zona, nonché un accesso molto più facile alle vaccinazioni per tutti gli abitanti del Centro Storico, particolarmente per i quartieri Orefici, Mercato e Vicaria (Forcella).