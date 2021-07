All’emergenza sanitaria si sovrappone quella scolastica. Il governatore Vincenzo De Luca infatti ha già annunciato che la riapertura delle scuole a settembre è a rischio se non si completa l’immunizzazione di massa”.

De Luca tuona: “Riapertura scuole a settembre a rischio”

Il governatore ha parlato con i giornalisti a margine dell’inaugurazione a Benevento dell’hub vaccinale dell’Asi di Ponte Valentino. “Prepareremo entro questa settimana un piano di vaccinazione straordinaria per la popolazione studentesca”, ha spiegato il presidente della Regione Campania.

Successivamente ha specificato che è di assoluta proprità completare la vaccinazione sotto i 18 anni. Il mese da sfruttare è quello di luglio, così da sottoporre i giovanissimi alla seconda dose nel mese di agosto. Solo così ci sarà tempo per avviare in sicurezza il nuovo anno scolastico. “Dall’ultima settimana di agosto alla metà di settembre dobbiamo fare una campagna di vaccinazione di massa oppure le scuole non possono aprire”, spiega.

Obbligo di mascherina

Inoltre, De Luca è d’accordo con i vertici del Ministero della Salute sul mantenere l’obbligo di mascherina in aula per il prossimo anno. “Le mascherine all’aperto penso che in Campania ce la teniamo pure per l’estate”, ha anche aggiunto. “Il motivo per cui è obbligatoria in Campania la mascherina non è perché ci divertiamo, ma perché è un piccolo sacrificio che si fa per avere una maggiore protezione. È come quando ti metti il casco per andare in moto o la cintura in macchina. Inoltre, quando vanno a mare o nei parchi si può togliere, ma è importante nei luoghi della movida”.