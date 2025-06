Ritorna uno degli appuntamenti più attesi e amati da grandi e piccoli: il Circo Lidia Togni approda nuovamente a Giugliano, con il suo tendone allestito in Via Oasi Sacro Cuore, dal 6 al 22 giugno.

Il Circo Lidia Togni torna a Giugliano: emozioni, adrenalina e spettacolo dal 6 al 22 giugno

Uno show completamente rinnovato, guidato da Vinicio Togni, pronto a incantare il pubblico con nuove attrazioni sensazionali. Il programma di quest’anno promette spettacolo puro: tra le novità più attese, l’esibizione delle moto acrobatiche freestyle, un concentrato di adrenalina e tecnica mozzafiato. Non mancheranno le performance degli artisti internazionali, premiati nei più prestigiosi festival del mondo circense, a conferma dell’eccellenza firmata Casa Togni.

Gli spettacoli si terranno tutti i giorni alle 18:00 e alle 21:00, con orari speciali la domenica alle 17:00 e alle 19:30. Martedì e mercoledì saranno i giorni di riposo.

Il grande vantaggio? Con la prenotazione gratuita, i biglietti sono super scontati: 8€ in Tribuna Centrale solo il venerdì, 9€ in Tribuna Laterale (tutti i giorni), 12€ in Tribuna Centrale, 18€ per il palco. Senza prenotazione, invece, i prezzi salgono: 15-18€ per le tribune, 25€ per il palco (ridotti per bambini).