Si racconta a Verissimo Ilary Blasi e parla di un momento difficile vissuto con Francesco Totti.

Su Canale 5 è tornato l’appuntamento con Verissimo e tra gli ospiti di Silvia Toffanin c’è stata anche la conduttrice dell’Isola dei famosi.

Ilary Blasi a Verissimo

Ilary ha raccontato non solo dei figli, del rapporto con il marito ma anche di un momento molto duro vissuto in famiglia.

“Con il Covid è successo anche a noi. Uno non è mai pronto alla morte di un genitore, non c’è un modo o un tempo. Ma il modo che è successo a mio suocero Enzo è crudele, non c’è tempo di elaborare. Sparisce in un buco nero. Sia tu che Francesco siete state fortunati, i vostri genitori vi hanno visto crescere e realizzarvi. In quel periodo ci siamo confortate a vicenda”. Il racconto ha commosso anche Silvia Toffanin, che pochi mesi fa ha perso la mamma.

La conduttrice che ha da poco terminato l’Isola dei famosi ammette di dire “pochi ti voglio bene, non lo dico neanche ai miei genitori. Mi vergogno, ma dovrei farlo. Con i miei figli penso di aver fatto un bel lavoro, i due più grandi Cristian e Chanel mi sembrano educati ed equilibrati. Il bilancio è positivo, ho riempito la mia vita di quello che volevo. Quindi non posso non sentirmi soddisfatta di quello che ho fatto. A 40 anni, ho un figlio di 16 anni, ormai indipendente. A Cristian piace parlare con noi, Chanel fa le sue apparizioni. Vive nella sua camera. Auguro ai miei figli di essere liberi. Cristian si è fidanzato da poco”.

Infine il rapporto con il marito Francesco Totti: “È un rapporto che di anno in anno cresce e matura. Dopo 19-20 anni mi guarda ancora con gli stessi occhi, certe volte mi chiedo ‘si è impallato?’. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda, c’è alla base un amore reciproco”.