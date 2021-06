NAPOLI. Sgombero di un palazzo a Napoli. Venti famiglie costrette a lasciare casa.

Sgombero a Fuorigrotta

L’allarme è scattato a causa di alcune vistose crepe apritesi in una parte della struttura in via Leopardi. Zone dell’edificio sono già mancanti di alcuni pezzi di intonaco.

Venti famiglie sono in strada. Al momento sono in corso indagini dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’Abc. Parte della strada è stata chiusa, da questa mattina, per consentire i lavori di verifica e messa in sicurezza delle condutture idriche e del gas.

Al momento non si sa quando le famiglie sgomberate potranno ritornare in casa.

