E’ di oggi la notizia della morte di Fratel Giacomo, uno dei maristi più famosi e benvoluti della comunità marista di Giugliano. La notizia sta circolando rapidamente sui social, gettando nello sconforto e nell’incredulità i tanti studenti che hanno avuto l’opportunità di studiare con lui.

Giugliano in lutto, muore fratel Giacomo

Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social. “Un saluto e un caro ricordo per fratello Giacomo, confratello, amico ruvido e a volte un po’ particolare, ma compagno di viaggio per tanti anni”, scrive Giorgio su Facebook. “La cosa più importante della sua eredità è l’insegnamento dell’inglese, ovvero, la sua missione. Tantissime generazioni hanno imparato da lui”, il commento di un suo ex studente, Dino.

Condoglianze anche da Francesco Taglialatela Scafati, admin del gruppo Giuglianesi orgogliosi, che lo ricorda con un lungo post. “Mi stringo nel dolore con la comunità dei Fratelli Maristi, per la scomparsa di Fratel Giacomo, ottimo insegnante di inglese per intere generazioni di studenti delle scuole medie. Ricordo con nostalgia il mondo in cui guardavi dal basso in alto gli alunni, quando spesso ti faceva arrabbiare. Ti ricorderò con affetto sempre nelle mie preghiere”.