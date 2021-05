Blitz in una nota rosticceria dei Colli Aminei, locale chiuso per 5 giorni. Stanotte gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Colli Aminei per la segnalazione di una rosticceria in attività e diverse persone sedute ai tavoli intente a consumare bevande.

Chiuso il locale

Gli operatori, giunti sul posto, con il supporto di una volante e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno sanzionato il titolare dell’attività, un 52enne napoletano, poiché aveva consentito la somministrazione di cibi e bevande all’interno del locale e nove avventori, napoletani tra i 28 e i 58 anni, poiché stavano consumando seduti ai tavoli all’interno. Infine, per il locale è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni.