I cittadini di Frattamaggiore sono sull’orlo della disperazione, perché la movida è selvaggia e fuori controllo. La città, infatti, è stata presa d’assalto dagli scooter. Le immagini di sorveglianza in via Torino hanno ripreso un motorino che impenna e sbatte contro un’auto. I due ragazzi in sella cadono per poi scappare via.

Frattamaggiore, movida selvaggia: impenna e si schianta contro le auto in sosta

Su Facebook, il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli ripropone il video: “Lo denunciamo sin da prima del ritorno in zona gialla. Occorrono provvedimenti drastici: più controlli, punizioni severe e rieducazione”.

Da quando è tornata la zona gialla in Campania, è ripresa la movida selvaggia su tutto il territorio. Le strade vengono prese d’assalto da flotte di scooter con a bordo ragazzi quasi sempre privi di casco. In via Torino a Frattamaggiore, due giovani sfrecciano ed impennano in sella ad uno scooter per poi sbattere contro un’auto in sosta. Senza curarsi dei danni provocati, si alzano e scappano via.

“Non si può pensare di vivere senza regole e limiti portando caos, disordini e situazioni di pericolo per le strade. Assolutamente inaccettabile. Quello che chiediamo è un‘intensificazione dei controlli in strada”, hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli e Salvatore Iavarone, coordinatore di Europa Verde per l’area nord di Napoli.

