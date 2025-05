Sorpreso a rubare zaino in auto in sosta. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni, residente a Napoli e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, con le accuse di furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Fuorigrotta, sorpreso a rubare zaino da auto in sosta: arrestato 48enne

L’intervento è avvenuto in via Corrado Barbagallo, dove una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblicoha notato un individuo che si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di un’auto parcheggiata. Gli agenti lo hanno visto mentre infrangeva il deflettore posteriore sinistro del veicolo per poi impossessarsi di uno zaino.

Alla vista della polizia, l’uomo ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento, culminato in una colluttazione. Bloccato, è stato trovato in possesso di alcuni arnesi da scasso e dello zaino rubato, che è stato successivamente restituito al legittimo proprietario. Il 48enne è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.