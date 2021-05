Sono finiti agli arresti domiciliari Angelo Montella e Nicolina Tessitore. La coppia di coniugi, rispettivamente di 47 e 44 anni, ha provato a disfarsi di un sacchetto carico di droga alla vista dei carabinieri a Casal di Principe.

Casal di Principe, in manette marito e moglie

I militari della caserma di via Vaticale di Casal di Principe si sono recati in via Gabriele D’Annunzio, per controllare l’abitazione di marito e moglie. All’arrivo dei carabinieri, i due hanno lanciato un sacchetto dalla finestra verso il terreno adiacente. Una volta recuperata la busta, gli uomini della Benemerita hanno scoperto che all’interno c’era un certo quantitativo di droga.

A quel punto hanno effettuato un’accurata perquisizione domiciliare. Al termine dell’attività sono stati recuperati 13 grammi di cocaina già divisi in dosi e un bilancino di precisione. Per Montella e Tessitore è scattato il fermo per detenzione di stupefacenti: sono stati posti ai domiciliari in attesa di comparire davanti al gip del tribunale di Napoli Nord. I due devono rispondere adesso di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.