Villaricca. Disagi alla circolazione su via Consolare Campana, Per il Consigliere Aniello Granata la sicurezza dei cittadini dev’essere una priorità.

VIA CONSOLARE CAMPANA, L’APPELLO DI ANIELLO GRANATA

“Ogni giorno riceviamo decine e decine di segnalazioni sulla cattiva conservazione del manto stradale, non solo su Via Consolare Campana, ma su tutto il territorio comunale. Alcuni cittadini, infatti, lamentano insopportabili disagi alla circolazione con buche e smottamenti che incidono in modo grave anche sulla conservazione dei veicoli in transito. In alcuni casi, abbiamo riscontrato rischi particolarmente gravi per la stessa incolumità delle persone.

Questo è lo scenario che attende ogni giorno i cittadini che transitano sulle strade di Villaricca ed in modo particolare su via Consolare Campana che, a nostro avviso, meriterebbe ben altre attenzioni da parte del Sindaco Punzo e dalla sua Maggioranza di Governo. Per il Consigliere Comunale, Aniello Granata, la sicurezza dei cittadini dovrebbe venire prima di tutto.

La salute delle persone, infatti, dovrebbe essere una priorità per ogni amministrazione comunale. Al cattivo stato di conservazione del manto stradale, inoltre, si deve aggiungere la scarsa manutenzione dei marciapiedi, la pulizia e il decoro urbano che, in questi cinque anni di Amministrazione Punzo sono stati sistematicamente trascurati. Forse, non a caso, la maggioranza dei cittadini ritiene questa compagine amministrativa una delle peggiori di sempre.”

comunicato stampa consigliere Aniello Granata