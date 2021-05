Roberto Ciufoli è uno degli attori più amato dagli italiani ed oggi è uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Ma cosa sappiamo di lui? Andiamolo a scoprire insieme.

Roberto Ciufoli: età, moglie, Vita Privata e social

Roberto Ciufoli nasce a Roma il 1° marzo 1960. Ha dunque 61 anni, è del segno dei Pesci, ed è alto 172cm per 75 kg. Dopo essersi diplomato presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica, comincia ad insegnare ginnastica e nuoto.

Riguardo la vita sentimentale di Roberto Ciufoli sappiamo molto poco, in quanto l’attore è estremamente riservato. Le uniche notizie di cui siamo a conoscenza è che ha due figli. Il primo Jacopo nato nel 1995 dalla relazione con una costumista di cui non si conosce l’identità. Mentre il secondo è Romeo nato il 23 agosto 2016 dalla relazione con Theodora Bugel una donna di origini francesi che gestisce un negozio di abbigliamento. I due si sono conosciuti nel 2004, e dopo 7 anni di convivenza, nel 2011, si sono sposati.

La riservatezza di Roberto Ciufoli la si ritrova anche sui social. Infatti, l’attore, possiede un profilo Instagram che conta quasi 11 mila followers. Qui le foto di vita privata presenti sono davvero poche. L’attore con i suoi fan, infatti, preferisce condividere molti scatti di lavoro e vecchi personaggi a cui ha prestato il suo volto.

Carriera Roberto Ciufoli

Roberto Ciufoli prima di intraprendere la carriera di attore, ha svolto diversi lavori. Infatti, dopo essersi diplomato ha insegnato ginnastica e nuoto. A seguire ha svolto il mestiere di rappresentante che ha lasciato ben presto per concentrarsi alla sua grande passione: la recitazione.

Roberto Ciufoli muove i primi passi nel mondo dello spettacolo a partire dal 1981, quando fonda, con altri 9 colleghi, L’Allegra Brigata, un gruppo comico che partecipa a trasmissioni televisive e gira l’Italia con spettacoli teatrali. La vera svolta per lui avviene, però, nel 1983, anno in cui, insieme a Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, fonda il quartetto comico La Premiata Ditta, che in poco tempo entra nel cuore degli italiani grazie alla simpatia e alla bravura dei componenti.

Nel 2000 Roberto Ciufoli, insieme agli altri componenti de La Premiata Ditta, scrive ed interpreta una sitcom: Finché c’è ditta c’è speranza. Il pubblico ama quel programma e in poco tempo diventa cult. Travolti dall’immenso successo, il gruppo idea anche il programma Premiata Teleditta, che vede i comici esibirsi in maniera sarcastica ed irriverente, ironizzando anche sui prodotti televisivi di quel periodo.

Roberto Ciufoli oltre alla collaborazione con La Premiata Ditta, ha svolto anche dei lavori da solo. Infatti, lo vediamo impegnato in televisione, teatro e cinema. Recita in I ragazzi della III C (1989), Don Bosco (2004), Incantesimo 9 (2007), Distretto di polizia (2011) e Rocco Schiavone 2 (2018) per la televisione.

Al cinema, invece, prende parte a Notte prima degli esami – Oggi (2007), The Answer, la risposta sei tu (2016), Un nemico che ti vuole bene (2018) e altri. Attivo anche in teatro lo ricordiamo in Aladdin – Il musical (2011) nel ruolo del Genio e nel recente A Christmas Carol (2018-2019).

L’esperienza a L’Isola dei Famosi

Roberto Ciufoli non è nuovo al mondo dei reality, infatti, nel 2005 prese parte a La talpa. Oggi ha voluto riprovarci con qualcosa di più estremo, entrando a far parte del cast de L’Isola dei Famosi.

Il reality ha preso il via lo scorso 15 marzo, e Ciufoli è stato sin da subito uno dei naufraghi che più si è distinto e messo in gioco. L’attore romano, infatti, nel corso delle settimane si è contraddistinto per spirito di iniziativa, tanto che nella puntata del 19 aprile Roberto diventa leader sfidando Valentina Persia e manda in nomination Miryea Stabile.

Nel corso delle interviste Roberto Ciufoli ha spiegato i motivi per cui ha voluto partecipare a L’Isola dei Famosi: “Perché partecipo a L’Isola? Mi piacciono le sfide ed è un’opportunità importante”. Mentre alla domanda qualora fosse il vincitore del reality, l’attore, che ha le idee ben chiare, ha risposto: “Metà andrebbe in beneficenza, il resto in un salvadanaio per il futuro di mio figlio Romeo”.

Per scoprire come si concluderà la sua Isola dei Famosi, non ci resta che seguire il programma, in diretta ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play Infinity.