Miryea Stabile è una delle 16 partecipanti al reality show l’Isola dei Famosi. Ma chi è e cosa fa nella vita la giovane naufraga? Andiamolo a scoprire insieme.

Vita

Miryea Stabile nasce a Brescia il 16 settembre 1997. Ha dunque 23 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Della sua vita privata sappiamo ben poco. Infatti, sappiamo solo che vive e lavora a Milano, ed ha frequentato l’ISSA Europe ovvero una scuola di certificazioni del settore fitness.

È proprio nell’ambito sportivo, infatti, che Miryea lavora anche come influencer, affiancando lo sport a un’altra sua grande passione quella del beauty.

Miryea Stabile: carriera

Miryea Stabile è una fitness influencer, fashion blogger, hostess e modella. Ha lavorato sia nell’ambito sportivo, (è Ambassador di Milano_Fit), che in quello dello spettacolo facendo la comparsa in diversi programmi come: “Take me out”, “Detto Fatto”, “Furore” e “Guess My Age”.

La giovane ventitreenne ha lavorato anche come hostess per degli stand Yamaha e Ombrellina per delle gare motociclistiche. La sua partecipazione più importante, tuttavia, è quella a Ciao Darwin nella puntata “Belli contro Brutti” dove fa parte della squadra dei belli.

La Pupa e il Secchione e Viceversa

Miryea Stabile diventa un volto noto del piccolo schermo grazie alla partecipazione allo show “La Pupa e il Secchione e Viceversa” nel 2021. La giovane partecipa al programma in veste di pupa affiancata inizialmente dal secchioni Guidi.

Tuttavia, tra i due nella prima puntata nasce qualche incomprensione e già dalla seconda puntata grazie al rimescolamento delle coppie Miryea va in coppia con il secchione Marini. Questo nuovo assetto fa si che tra i due si crei un’intesa tale che li porta a vincere ed insieme si aggiudicano il premio di 20.000 euro.

Miryea Stabile: Isola dei Famosi

Miryea Stabile dopo La Pupa e il Secchione e Viceversa sarà di nuovo protagonista di un reality show. Infatti, sarà una dei 15 naufraghi de L’Isola dei Famosi. La ragazza pare partecipi in sostituzione dell’ex miss Italia Carolina Stramare che dopo essere comparsa nel cast iniziale, ha poi rinunciato per motivi personali.

Per Miryea questa volta la sfida sarà un po’ più dura perché a contendersi la vittoria ci sono altri 15 concorrenti: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma e Valentina Persia.

In questa edizione i naufraghi sono divisi in due gruppi che vivranno sulla stessa spiaggia da «separati in casa». Da una parte i Burinos, persone veraci e genuine, dall’altra i Rafinados che si contraddistinguono per eleganza e classe.

Altro elemento di novità è Parasite Island: «l’esperimento nell’esperimento», una sfida nella sfida. I suoi abitanti saranno Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, anti-naufraghi per eccellenza, maldestri, incapaci e inadatti a vivere in un contesto selvaggio come quello dell’Isola. I due cercheranno di diventare dei veri naufraghi per poter poi prendere parte alla competizione vera e propria.

A occuparsi di loro e a supportarli in tutto e per tutto vi sarà un naufrago d’eccellenza: Marco Maddaloni. Solo uno dei naufraghi conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore). La conduttrice di questa edizione dell’Isola è Ilary Blasy mentre l’inviato che curerà i collegamenti tra l’Honduras e lo studio è l’ex campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino.

Riuscirà Miryea a vincere anche questa sfida? Lo scopriremo solo seguendo l’Isola dei Famosi in onda a partire da questa sera su Canale 5 in prima serata o in streaming su Mediaset Play.

