Come il generale Napoleone evade dal carcere dell‘Isola dell’Elba, ma anziché in Francia viene catturato in provincia di Napoli. Protagonista della vicenda è un detenuto di 42 anni, originario di Napoli.

Evade dal carcere dell’isola dell’Elba come Napoleone: rintracciato a Marigliano

L’evasione è avvenuta dalla casa circondariale di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba, lo scorso 26 giugno. L’uomo, recluso per reati di rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, era stato autorizzato a svolgere un’attività lavorativa esterna nel comune di Campo nell’Elba, ma non ha fatto rientro in carcere al termine del permesso.

Le ricerche avviate dalle forze dell’ordine hanno portato al suo rintracciamento nel comune di Marigliano, in provincia di Napoli, dove risiede la sua famiglia. A bloccarlo sono stati i Carabinieri della stazione di San Vitaliano. L’uomo è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere del reato di evasione.