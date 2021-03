Imitatrice e barzellettiera popolare, Valentina Persia è tra i concorrenti del reality Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Valentina Persia: età

Valentina Persia è nata a Roma, il 1 ottobre 1971. È del segno della Bilancia ed ha 49 anni.

Valentina Persia: compagno e figli

Valentina Persia aveva deciso di sposare Salvo, compagno che improvvisamente nel 2004 è morto. Un dolore immenso, un lutto difficile da superare. Valentina è poi diventata mamma di due gemelli nel 2015, Carlotta e Lorenzo, ma dopo il parto ha sofferto di una grande depressione.

Valentina Persia: malattia

La comica ha sofferto di una forte depressione post partum. In una recente intervista rilasciata a Vieni da Me ha raccontato il suo dramma. primi sintomi si sono manifestati in clinica, subito dopo il parto. “Ero stanchissima, provata da un parto cesareo importante, visto che i miei bimbi insieme pesavano cinque chili ed avevo solo bisogno di riposare”, ha spiegato l’imitatrice.

Con le lacrime agli occhi l’attrice ha parlato del momento più buio e difficile della sua vita. La 48enne ha avuto un crollo post-parto e ha pensato di non farcela. “Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero solo stanca. Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei. Io sono crollata e sono arrivata al punto di graffiarmi a sangue la faccia”.

Isola dei Famosi 2021

Valentina Persia è tra i 16 concorrenti della nuova edizione del reality L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Assieme a lei, ci saranno anche gli altri naufraghi: Akash Kumar, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile. Soltanto uno di loro conquisterà il montepremi finale di 100mila euro in gettoni d’oro (la metà del premio sarà devoluto ad un ente di beneficenza proposto dal vincitore). Quest’anno l’invitato dell’Isola dei Famosi sarà il campione olimpico Massimiliano Rosolino.

