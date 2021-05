“Le cose vengono fatte oggi con le stesse modalità e gli stessi tempi di prima. Solo che prima veniva sempre gridato lo scandalo. C’era sempre la responsabilità dell’amministrazione. Oggi invece si gioca sulla pelle dei cittadini, invitandoli alla pazienza. Si vuole imporre un clima di assuefazione”. Sono queste le parole del consigliere di minoranza Luigi Sequino in diretta a Campania Oggi, trasmissione di Teleclubitalia nel commentare l’azione di rimozione di rifiuti da Casacelle avviata la scorsa settimana.

Giugliano, bidoni e “autodelega” di Pezzella: parla Luigi Sequino

Due giorni fa sei consiglieri di minoranza hanno sollevato un “nuovo caso Salvatore Pezzella” relativamente a un’auto-delega che l’esponente del Movimento si è assegnato per il coordinamento dei bidoni della raccolta differenziata.

“Da otto mesi a questa parte ormai non si fa altro che parlare di questo consigliere – commenta Sequino -. I consiglieri comunali non possono entrare nella gestione della cosa pubblica. Questo consigliere invece si è auto-conferito una delega per la gestione dei bidoni della raccolta differenziata. Costituzionalmente, si possono dare delle deleghe da parte del Sindaco ai consiglieri comunali, e il sindaco Pirozzi ne ha già date due. Solo nel momento in cui siamo venuti in possesso materiale di questa delega abbiamo messo tutto nero su bianco”, ha infine detto, spiegando che alla minoranza non sono mai stati consegnati i documenti protocollati richiesti. “In base a quale criterio vengono distribuiti questi bidoni? Tutto questo ha un percorso trasparente, o è molto convenzionale tutto quello che stanno facendo?”, ha commentato il consigliere Sequino. “Se quel documento va nelle mani di organo inquirente – dice riferendosi all’auto-delega – in che tipo di reato può incorrere?. Mi auguro che in queste ore ci sia una presa di posizione da parte del centrodestra e di chi ci rappresenta al Governo della città”.

Loculi del vecchio cimitero, ancora nessuna graduatoria I cittadini di Giugliano hanno già pagato fino a 1000 euro per ottenere un loculo nel vecchio cimitero, ma la graduatoria che dovrebbe assegnarne le disponibilità è ferma da mesi. Il consigliere Sequino ha formalmente presentato un’interpellanza in Consiglio Comunale, chiedendo chiarezza al riguardo. “Io mi aspettavo che mi venisse detto quando esce la graduatoria, ma non è successo niente. Bisogna capire che fine fa questa