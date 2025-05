Entra ufficialmente in vigore oggi la nuova ordinanza firmata dal sindaco di Aversa, Franco Matacena, che disciplina gli orari della Ztl nel centro cittadino. Nel weekend il primo cittadino ha firmato un secondo provvedimento con alcune modifiche, in particolare sugli orari dei varchi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, festivi compresi.

Ztl ad Aversa, entra in vigore la nuova ordinanza: commercianti divisi

Tra questi, in via Garibaldi, via Magenta e via Seggio la Ztl sarà attiva dalle 17 alle 22. In via Roma, sempre nel fine settimana, l’orario si estende fino alle 24, mentre nel tratto di via Seggio compreso tra via Sanfelice e piazza Marconi – cuore della movida normanna – il divieto di transito scatterà alle 19 e durerà fino alle 2 del giorno successivo. Proprio qui sarà installato un varco elettronico. Restano però pareri contrastanti tra i commercianti della zona, divisi tra chi appoggia il provvedimento e chi lo contesta.