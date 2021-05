Il governo sta lavorando a un nuovo decreto Covid che a partire dal 24 maggio dovrebbe portare cambiamenti sul fronte coprifuoco e sulle riaperture anticipate di alcune attività.

Una decisione era attesa in settimana, ma la Cabina di regia è stata rimandata a lunedì 17 maggio, quando saranno attivi i nuovi colori delle regioni sulla base dei dati del monitoraggio dell’Iss di venerdì.

Intanto per oggi è in programma il vertice Governo-Regioni sui possibili nuovi parametri per i colori: le Regioni, infatti, chiedono di non considerare più l’indice Rt come criterio chiave per la classificazione in fasce, ma di dar conto all’Rt ospedaliero che monitora la pressione sugli ospedali.

Il calendario delle aperture