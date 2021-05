Nuovo appuntamento all’orizzonte per il reality-show “L’isola dei Famosi”, in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi.

I concorrenti sono giunti alla quindicesima puntata e quindi ormai il loro percorso è a metà dell’opera. Nella puntata di stasera, lunedì 3 Maggio, tre naufraghi sono pronti per conoscere l’esito del televoto con il quale il pubblico a casa è stato chiamato a scegliere chi eliminare dal programma.

Isola dei famosi, anticipazioni puntata 3 maggio

Ma gli ascolti de L’Isola dei famosi continuano ad essere di molto al di sotto delle aspettative e Mediaset dunque sta valutando l’ipotesi di sospendere il programma o quantomeno farlo chiudere in anticipo rispetto al calendario stabilito. E’ l’indiscrezione lanciata da diversi siti di informazione dopo la puntata di giovedì 29 aprile che ha fatto segnare un risultato deludente sotto il punto di vista degli ascolti.

Intanto però continua la competizione fra Arrivisti e Primitivi. Quale delle due squadre si troverà con un concorrente in meno? A rischio eliminazione ci sono Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavó. A rischiare più di tutti è Gilles Rocca e i motivi sono svariati: durante questa settimana non ha suscitato particolari simpatie fra il pubblico, anzi si è creato molti nemici da casa poiché i telespettatori lo hanno trovato offensivo in diversi suoi atteggiamenti.

Inoltre nella puntata scorsa, nel preciso istante in cui ha saputo di essere in nomination ha fatto un appello al pubblico a casa, chiedendo di essere eliminato poiché ritiene di non essere più in grado di andare avanti in questa avventura.

Gilles Rocca, la settimana scorsa sarebbe stato vittima di un malore a causa del cibo ed alla sofferenza che inizia a sentire dopo ben due mesi di “dieta forzata“.

Le prove

Mentre il nuovo naufrago Ignazio Mose, arrivato nel corso dell’ultima puntata, si sottoporrà alla “prova dell’eroe” per far ottenere un importante benefit al team dei Primitivi.

Le anticipazioni di questa nuova puntata ci rivelano anche che ci saranno delle nuovissime sfide le quali serviranno a stabilire i concorrenti leader della settimana che come sempre saranno poi immuni alla nomination.

In studio arrivano anche tre ex naufraghi: Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Drusilla Gucci. I primi due sono stati costretti ad abbandonare a causa di problemi di salute: entrambi sono stati vittime di complicazioni all’occhio; la terza, invece, è stata eliminata dal pubblico dopo aver dichiarato più volte di non sopportare le difficoltà del reality show.

continua a leggere su Teleclubitalia.it