Rosaria Cannavò è una ex ballerina e showgirl molto conosciuta nel panorama televisivo italiano. Lo scorso 22 aprile è entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi. Andiamo a scoprire insieme tutto ciò che c’è da sapere riguardo la sua vita privata, il fidanzato e la carriera.

Chi è Rosaria Cannavò: età, altezza, vita privata

Rosaria Cannavò nasce in Sicilia il 4 novembre del 1983. Ha dunque 37 anni ed è del segno dello Scorpione. Sin da piccola è appassionata di danza e decide di intraprendere la carriera di ballerina, che la porterà ad inserirsi nel mondo dello spettacolo.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Rosaria Cannavò sappiamo che ha avuto diverse storie d’amore, due delle quali con calciatori famosi: Christian Panucci e Antonio Cassano. Dopo tali relazioni, conosce e il 20 giugno 2015 convola a nozze, con Andrea Berti, imprenditore ligure. Il matrimonio sembra andare a gonfie vele fino a quando nel 2018 i due si separano, senza però ufficializzare la cosa e senza rilasciare dichiarazioni.

Al momento invece Rosaria sarebbe impegnata con Francesco Casagrande, un fisioterapista che lavora a Roma, specializzato in kinesiologia applicata all’osteopatia. I due vivono questa relazione in maniera molto intensa, tanto che spesso pubblicano molte foto insieme sui social.

Infatti, il profilo Instagram di Rosaria Cannavò, che conta ben 170 mila followers, presenta moltissime foto della coppia con riferimenti a frasi d’amore di famosi scrittori, tra cui Goethe.

La carriera di Rosaria Cannavò

La carriera di Rosaria Cannavò ha inizio nei primi anni 2000, quando cioè, si esibisce come ballerina nel programma di Enrico Papi: Sarabanda. Sempre come ballerina prende parte al cast di programmi come: I Raccomandati, I migliori anni, Paperissima, Buona Domenica e Questa Domenica.

Rosaria Cannavò abbandona il suo ruolo di ballerina per diventare meteorina per Skymeteo24 e posa per vari calendari senza veli. Nel 2009 prende poi parte al film La Suite. Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo la rivediamo in una puntata del programma Emigratis e nella puntata “Web vs Tv” di Ciao Darwin 8. Al momento la Cannavò porta avanti la sua carriera da influencer, posando e sponsorizzando soprattutto marchi di moda.

Reality show e L’Isola dei Famosi

Rosaria Cannavò ha già partecipato ad un reality show. Infatti, nel 2007 era nel cast di Uno, due, tre stalla condotto da Barbara D’Urso. Reality questo che non ebbe un gran successo.

Ora ha deciso di riprovarci mettendosi alla prova entrando a far parte de L’Isola dei Famosi. Rosaria Cannavò, lo scorso 22 aprile ha deciso insieme ad Emanuela Tittocchia di raggiungere il resto dei naufraghi e continuare insieme a loro il percorso che porterà il vincitore del reality ad intascare ben 100.000 euro.

Per sapere come proseguirà il percorso di Rosaria Cannavò a L’Isola dei Famosi non ci resta che seguire il reality ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play.

