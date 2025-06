Caldo e afa, a Giugliano solo piazza Gramsci offre ripari dal sole

La colonnina di mercurio segna 39 gradi, camminare in strada è quasi impossibile. Tra commissioni e spesa, sono comunque diverse le persone che passeggiano scansandosi dai raggi del sole e cercando l’ombra. Piazza Gramsci a Giugliano è l’unico punto in cui è possibile ripararsi e trovare un po’ di ristoro dal solo nel centro cittadino. Qui gli alberi proteggono dal sole e in molti trovano riparo proprio in questo luogo. Questa è l’unica area verde e anche abbastanza ventilata dove i cittadini spesso si fermano per trovare refrigerio. Piazza Matteotti completamente esposta al sole, così come piazza Annunziata. Nessun albero, nessun riparo. Passeggiare diventa molto difficile sopratutto nelle ore di punta. Non va meglio nelle vie principali della città. Insomma, mentre in tante città non solo d’Italia, ma di tutta Europa si cerca di incrementare il vede pubblico anche in aree urbane, a Giugliano, l’unica oasi in centro resta piazza Gramsci.