Gilles Rocca è un attore e regista italiano, ma in pochi sanno che è stato anche un ex calciatore. Oggi è uno dei 18 naufraghi de L’Isola dei Famosi. Andiamo a conoscerlo meglio.

Chi è Gilles Rocca: età, altezza

Gilles Rocca nasce a Roma il 12 gennaio 1983. L’attore ha dunque 38 anni è del segno del Capricorno ed è alto 180cm. La scelta di questo nome, di origini francesi, è legato al campione di Formula 1 Gilles Villeneuve, che è scomparso qualche mese prima della sua nascita.

Gilles Rocca è molto legato alla sua famiglia che è titolare di un’azienda di noleggio ed assistenza di strumenti musicali. Tale attività ha portato la famiglia e lo stesso attore a lavorare a stretto contatto con diverse produzioni Rai, tra cui il Festival di Sanremo. È proprio durante uno di questi eventi che il volto di Gilles è tornato in auge. L’attore, infatti, venne ripreso durante la lite tra Bugo e Morgan che creò grande scompiglio soprattutto sui social.

La carriera di Gilles Rocca

In pochi sanno che Gilles Rocca ha un passato da calciatore. Infatti, prima di diventare un affermato attore e regista, il trentottenne ha giocato in diversi club importanti. Per ben quattro anni ha giocato nella Lazio, poi è passato al Cervia per altri quattro anni.

Durante questo periodo Gilles Rocca ha avuto anche occasione di partecipare al reality di Mediaset “Campioni, il sogno”, anche se la sua permanenza è durata solo un paio di settimane. La sua carriera da calciatore però termina prematuramente a 21 anni. Infatti, a seguito di un brutto infortunio durante una partita, ha deciso di ritirarsi dal calcio e dedicarsi allo spettacolo.

Subito dopo la sua esperienza da calciatore Gilles Rocca entra a far parte del mondo dello spettacolo, partecipando alla fiction di successo “Carabinieri”, dove ha l’occasione di recitare insieme ad Alessia Marcuzzi e Luca Argentero. Da qui prende il via la sua carriera da attore ed appare in svariate fiction di successo come: Don Matteo, insieme a Nino Frassica, Distretto di polizia, Ris, I Cesaroni, con Matteo Branciamore, Le tre Rose di Eva, Rimbocchiamoci le maniche e Nero a Metà.

Gilles Rocca approda anche sul grande schermo, prendendo parte al cast del film Tre tocchi diretto da Marco Risi, ha recitato sempre per il cinema in Natale a Londra, e nel 2008 vince anche il programma “Volami nel cuore” nella categoria “Attori”. Il passo dal cinema alla r. egia è breve e molto proficuo. Infatti, ha vinto diversi premi importanti, tra i quali ricordiamo: Premio “Massimo Troisi” alla regia e “Tulipani di seta nera” premio come miglior Docufilm e come miglior regista.

Tra i suoi cortometraggi più importanti spicca “Metamorfosi” in cui veste sia i panni di regista che di attore. Il cortometraggio parla della violenza sulle donne. Il corto è stato notato da Isabella Rauti, ex consigliere per le pari opportunità, ed è diventato un documento ufficiale del Ministro degli Interni.

Gilles Rocca: fidanzata e social

Riguardo la vita privata di Gilles Rocca, sappiamo che l’attore è fidanzato con Miriam Galanti. Attrice molto famosa sia al cinema che a teatro, protagonista del film Scarlett. I due sono innamoratissimi e spesso possiamo vederli insieme in degli scatti su Instagram. Infatti, l’attore sul suo nuovo profilo Instagram, che conta ben 69,4 mila followers, pubblica molto di sé. Qui possiamo trovare scatti di vario tipo: sport che pratica, foto in pose da modello e foto con la sua amata Miriam a cui dedica molto spesso dolci pensieri d’amore.

L’Isola dei Famosi

Gilles Rocca non è nuovo al mondo dei reality. Infatti, l’attore mentre ancora giocava a calcio ha partecipato al reality Campioni, il sogno. Partecipazione questa che è stata brevissima. Inoltre, nel 2020 è stato uno dei protagonisti del talent “Ballando con le Stelle”. L’attore era in coppia con Lucrezia Lando e dopo ben 10 puntate è riuscito a portarsi la vittoria a casa.

Stavolta Gilles Rocca ha deciso di mettersi veramente in gioco prendendo parte al cast de L’Isola dei Famosi. In una intervista ha dichiarato di aver portato con sé tre oggetti molto importanti per lui: la foto della fidanzata Miriam, una bandana che usa sempre quando va in moto e degli orecchini a cui è particolarmente legato.

Sin da subito Gilles Rocca si è mostrato un vero leader e per questo ha discusso con Awed. Quest’ultimo a differenza degli altri naufraghi non ha visto nell’attore quella capacità di sporcarsi le mani più di tutti per il gruppo. In ogni caso il suo percorso va a gonfie vele, ma per sapere come terminerà non ci resta che seguire L’Isola dei Famosi in diretta ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5 o in Streaming su Mediaset Play.

