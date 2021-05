Matteo Diamante è uno dei volti noti del piccolo schermo italiano. Il giovane, che si è fatto strada nel mondo dello spettacolo, è ora approdato a L’Isola dei Famosi. Ma di chi si tratta? Andiamo a conoscerlo meglio.

Vita privata e fidanzata di Matteo Diamante: chi è

Matteo Diamante nasce a Genova il 19 aprile 1989. Ha dunque 32 anni ed è del segno dell’Ariete. Consegue il diploma presso l’Istituto Nautico San Giorgio della sua città, per poi iscriversi all’Università degli Studi di Genova. Questa esperienza, come ha dichiarato lui stesso, però, non era volta a dare gli esami o partecipare alle varie lezioni, quanto a “recuperare il maggior numero di contatti femminili possibili”. Questo la dice lunga sulla sua indole farfallona e volitiva.

Nonostante ciò, di Matteo Diamante conosciamo una sola ex. Si tratta di Nikita Pelizon, una modella, che ha anche partecipato come tentatrice a “Temptation Island” nel 2018. La ragazza con Matteo ha partecipato ad Ex on Beach, programma che lo ha reso celebre. In quella occasione i due hanno avuto modo di riavvicinarsi ma dopo poco si sono lasciati.

A Matteo Diamante viene attribuito anche un flirt con Sara Hafdaoui. Sua compagna di gara nel programma La Pupa e il Secchione e Viceversa. Attualmente però pare che il ragazzo sia single.

Carriera

Matteo Diamante ha da sempre voluto far parte del mondo dello spettacolo. Infatti, il giovane trentaduenne ha un passato come speaker a Radio Venezia e da Vocalist in discoteca, che lo hanno lanciato nel mondo della vita notturna e non solo.

Matteo, infatti, si è fatto strada, sia nelle pubbliche relazioni, sia nel mondo degli eventi che nel mondo aziendale. È proprietario dell’agenzia “Senior”, che si occupa di pubbliche relazioni con target over 25.

Il debutto nel mondo dello spettacolo di Matteo Diamante avviene nel 2017 a Uomini e Donne, dove ha partecipato come corteggiatore dell’allora tronista Sabrina Ghio. Un’esperienza questa che, nonostante non si sia conclusa nel migliore dei modi, ha fatto diventare comunque popolare il volto di Diamante.

Matteo Diamante da Ex on the Beach a La Pupa e il Secchione e Viceversa

Nel 2020 Matteo Diamante è stato uno dei protagonisti del programma di MTV “Ex On The Beach”, dove si è presentato come un dongiovanni. Le cose sono cambiate con l’arrivo della sua ex fidanzata Nikita Pelizon, da lui definita “l’Innominabile”. Nel 2021 è nel cast di La Pupa e il Secchione e Viceversa, in coppia con Sara Hafdaoui.

Nel corso del reality, dopo i primi screzi, i due hanno stretto un forte legame, tanto che all’uscita dal programma Matteo ha pubblicato una bellissima dichiarazione per Sara. “Sei un tornado! Una forza della natura. Una donna con la ‘D’ maiuscola. Se avessi pensato a me stesso ti avrei dovuta cambiare forse, ma volevo stare con te fino alla fine, il cuore mi diceva così. Affondare insieme è stato un onore perché stare al tuo fianco è un privilegio. Unica in tutto e per tutto. La mia secchiona”.

Il percorso di Matteo Diamante al reality ha messo in evidenza la sua forza di volontà. Infatti, tra tutti i Pupi e le Pupe è stato uno di quelli che maggiormente si è impegnato nello studio anche quando la sua Secchiona si è dovuta allontanare per sostenere un esame. Tale impegno ha portato la coppia in semifinale.

Social e L’Isola dei Famosi

Matteo Diamante oltre ad essere volto noto del piccolo schermo è anche un influencer. Infatti, i suoi profili social sono molto seguiti, soprattutto Instagram. Qui ha ben 347 mila followers, e pubblica soprattutto foto in cui mostra i suoi addominali scolpiti.

Ad oggi Matteo Diamante è uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Il suo ingresso all’interno del cast è avvenuto lo scorso 22 aprile, insieme a Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò unendosi al già nutrito gruppo di naufraghi.

Appena approdato nel gruppo dei Primitivi, Matteo, mostra il suo carattere da leader, ma che non vuole comandare né dare ordini. Inoltre, le donne del gruppo, lo definiscono molto educato, galante e una persona estremamente garbata. Come proseguirà la sua esperienza a L’Isola dei Famosi? Per scoprirlo non ci resta che seguire il reality ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play.

