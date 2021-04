Manuela Ferrera è uno tra i volti più chiacchierati del gossip italiano. Ad oggi è una dei naufraghi del reality L’Isola dei Famosi. Andiamo a conoscere meglio tutto ciò che la riguarda.

Chi è Manuela Ferrerà, età, altezza, vita privata

Manuela Ferrera nasce a Brescia il 5 maggio 1984. Ha dunque 36 anni, ed è del segno del Toro. Inoltre, sappiamo che è alta 175cm e pesa 60kg.

Riguardo la sua famiglia d’origine non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che Manuela è molto legata alla gemella Marianna con cui è cresciuta, e con cui ha condiviso anche la sua carriera. La ragazza ama molto il calcio e la moda, ma prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, ha conseguito i suoi studi in biologia, raggiungendo il titolo di analista biologa.

Fidanzato di Manuela Ferrera

Manuela Ferrera è conosciuta ai più proprio per i suoi fidanzati e flirt con personaggi famosi. Infatti, molto spesso è stata protagonista di scottanti gossip.

La prima relazione di Manuela Ferrera di cui siamo a conoscenza è quella che risale al 2011, quando cioè la giovane si lega sentimentalmente a Biagio D’Anelli, che all’epoca era appena uscito dal Grande Fratello.

In seguito, Manuela ha dichiarato di aver intrapreso una relazione, durata pochi mesi con il calciatore Gonzalo Higuain. I due, come ha dichiarato la stessa al programma Tiki Taka, hanno avuto una relazione durata pochi mesi nel 2016.

Nel corso della trasmissione, la Ferrera ha spiegato anche i motivi che l’hanno portata a rompere con l’attaccante: “Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine, è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo”.

Altra relazione di Manuela Ferrera che ha fatto notizia, è quella con un altro campione del calcio: Cristiano Ronaldo. Questo flirt, tuttavia, non è stato confermato. Infatti, non ci sono foto, né testimonianze a riguardo.

A raccontare la vicenda è stata la stessa Manuela, la quale ha dichiarato che dopo aver realizzato il calendario per For Men un amico in comune con Cristiano Ronaldo le avrebbe lasciato il suo numero a mezzo social. I due si sarebbero sentiti per SMS e il calciatore le avrebbe fatto i complimenti per il calendario. Chiaramente Cristiano Ronaldo non ha neanche commentato la cosa e per cui al momento rimane una notizia senza alcun fondamento. Ad oggi però, pare, che Manuela Ferrera sia single, e che tale condizione non le pesi affatto.

Manuela Ferrera è rifatta?

Manuela Ferrera ha spesso dichiarato di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica. Questa affermazione però è stata sfatata dal suo ex Biagio D’Anelli. Lo showman, infatti, ha confermato durante una puntata di Pomeriggio 5 che Manuela ha le protesi al sedere, che non sarebbe quindi naturale e frutto della palestra ma di un impianto da parte di un chirurgo plastico. L’intervento secondo Biagio sarebbe stato recente perché quando lui era fidanzato con la ragazza ancora non aveva le protesi. Questi cuscinetti di chirurgia plastica al sedere sono ancora più evidenti ora che Manuela Ferrera sta dimagrendo. A confermare questa ipotesi sono i molti haters che la seguono sui social.

Questi ultimi, sul profilo Instagram di Manuela Ferrera, sono molto attivi. Benché la ragazza sia seguita da 84,4 mila followers non tutti sono suoi fan. Infatti, sono in molti a commentare in maniera poco carina le sue foto, soprattutto quelle in cui Manuela assume pose più spinte.

Carriera e L’Isola dei Famosi

La carriera nel mondo dello spettacolo di Manuela Ferrera ha inizio quando insieme alla sorella Marianna partecipa come meteorina all’interno del TG4. Nel 2019, posa per un calendario senza veli per la rivista For Men ottenendo un buon successo che le ha aperto le porte di opinionista nel programma Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, e come ospite del programma sportivo Tiki Taka.

Ad oggi Manuela Ferrera è una dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. Rispetto agli altri concorrenti la sua avventura ha avuto inizio lo scorso 22 aprile. Insieme a lei ha fatto il suo ingresso nel reality Emanuela Tittocchia. Le due hanno in comune non solo il percorso che faranno a L’Isola dei Famosi, ma anche un ex. Infatti, in passato si sono contese Biagio D’Anelli, ed ora pare che tra le due non scorra buon sangue.

Come procederà il percorso di Manuela Ferrera a L’Isola dei Famosi? Lo scopriremo seguendo il reality in diretta ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5, o in streaming su Mediaset Play.

