I residenti lo sorprendono a rubare in casa e lo aggrediscono in gruppo. E’ quanto accaduto ieri sera in zona Santa Caterina, Quartieri Spagnoli. A filmare lascena del pestaggio è stato un cittadino dal balcone.

Napoli, pestato dal branco perché sorpreso a rubare in strada

Vittima dell’aggressione è un uomo di circa trent’anni, media statura, capelli ricci. La sua presenza nei Quartieri era stata già segnalata nei giorni scorsi. Infatti, secondo alcune segnalazioni presenti sui social, si era già reso protagonista di alcuni tentativi di furto in casa.

Ieri l’uomo, che a quanto pare soffre di disturbi psichici, avrebbe tentato nuovamente di introdursi in un’abitazione privata. I residenti lo hanno sorpreso in flagrante e lo hanno aggredito in gruppo. Su di lui sono piovuti calci e pugni. Gli aggressori si sono accaniti su di lui senza sosta. La vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli per le cure del caso. Non si conoscono le sue condizioni ma nel corso del pestaggio avrebbe riportato ferite ed escoriazioni.

