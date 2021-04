GIUGLIANO. Ha ripreso la scuola da qualche settimana ma sono diverse le classi e gli istituti che sono tornati in didattica a distanza per casi di Covid. Accade anche alla scuola media Basile di Giugliano.

Covid, classi in quarantena alla scuola Basile

Al momento ci sono delle classi in quarantena, tre presso la sede centrale e una al plesso di via Camposcino. Una di queste è in dad a livello precauzionale, perché una docente, già vaccinata, stamane, poco prima dell’entrata delle classi, ha comunicato di essere positiva ad un tampone rapido. Il dirigente scolastico ha così deciso di mettere la classe in Dad in via precauzionale.

La classe in quarantena del plesso di via Camposcino è in attesa dell’esito di tampone di uno studente. Al plesso centrale di Corso Campano, tra le classi tornate alle lezioni online, pare che la situazione generale sia sotto controllo perché appunto sarebbe stata disposta la dad in tempo utile.

