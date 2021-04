Sta suscitando curiosità nei fan che sono in trepidante attesa di capire quale sia l’ultima trovata di Tina Colombo, moglie di Tony. La donna, qualche giorno fa, ha cancellato tutte le foto dal suo profilo Instagram e ora negli unici due post che appaiono, uno ha la scritta: “Curiosi”?

Tina Colombo incinta?

E da qui sono partite le ipotesi. Cosa bolle in pentola? Cosa starà per annunciare Lady Colombo? La coppia non smette mai di far parlare di sé e tra le ipotesi che hanno azzardato i fan ci sarebbe quella di un bebè in arrivo.

In tanti infatti hanno commentato sotto l’ultimo post: “Sei incinta?”. E’ questa l’ipotesi più accreditata. Ma c’è qualcuno che invece pensa che questo reset sia dovuto al libro che la donna starebbe per pubblicare. Questa eventualità fu già accennata tempo fa dalla stessa Tina Rispoli.

Intanto i fan sono in attesa di capire cosa sta per succedere. La coppia è da un po’ ritornata nuovamente a Napoli dopo che qualche mese fa si era trasferita a Dubai.

Il marito Tony, intanto, ha chiuso il profilo Instagram. Per vedere i suoi contenuti ora bisogna fare richiesta per seguirlo. Il profilo non è più aperto a tutti ma solo ai follower. Chissà se queste due mosse sono collegate.

