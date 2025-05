“La situazione di stallo politico, e amministrativo che sta vivendo Aversa, non è più tollerabile. Forza Azzurra, per favorire la composizione armoniosa , con senso di responsabilità e rispetto istituzionale, ha da tempo restituito alcune deleghe dell’assessore di riferimento”, così in una nota il gruppo consiliare Forza Azzurra – Aversa.

Aversa, Forza Azzurra al sindaco: “Rilancio amministrazione con giunta tecnica di alto profilo”

“Il fine ultimo era di agevolare il Sindaco nella rimodulazione della Giunta Comunale, in base alle competenze dei singoli componenti. Siamo stati cattivi profeti quando, dopo un mese di trattative per formare la giunta, chiedemmo al sindaco di fare una giunta tecnica per superare le innumerevoli problematiche che attanagliano il comune di Aversa”, aggiunge Forza Azzurra.

“Oggi, più di ieri, lo ribadiamo con fermezza… Il Sindaco si liberi da ogni condizionamento, e restituisca, alla città un governo autorevole, stabile ed operativo, con una una squadra di alto profilo, fatto salvo gli eletti. Forza Azzurra ha dato pieno mandato al Sindaco, e lo faremo ancora, nella speranza che finisca questa lenta ed inesorabile agonia di una politica becera e personalistica”, concludono dal gruppo consiliare.