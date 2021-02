Neanche lo scambio di battute a distanza con il consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli l’hanno abbattuta. Tina Rispoli, moglie del cantante Tony Colombo, annuncia l’imminente pubblicazione del suo libro: “Mi chiamo Tina Rispoli”. E lo fa attraverso i suoi canali social.

Tina Rispoli pubblica un libro

Per ora l’unico elemento certo è la copertina. Il sottotitolo recita “Racconti di vita vissuta, di momenti che mi hanno cambiato e regalato questo sorriso”. In primo piano c’è lei, l’autrice, in abito elegante. Alle spalle il luccichio notturno dei grattacieli (forse Dubai). A distribuirlo CR Studio. Non sappiamo altro. Non è chiaro se l’opera dedicata alla vita della moglie di Tony Colombo sarà in formato cartaceo o digitale. I fan sono curiosi di conoscerne il contenuto e di sapere se siano riportati nel libro episodi inediti o restroscena della sua vita.

Ma ieri non è stata solo una giornata di annunci. La Rispoli è finita al centro delle polemiche per un battibecco a distanza con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. “Io non sono una boss – aveva dichiarato, rispondendo a chi l’accusava di essere la moglie di Gaetano Marino -, il genitore non si sceglie e l’amore non si sceglie. Sono onorata del mio passato perché mi ha regalato 3 figli meravigliosi. Mi sono innamorata di un uomo che voi dite che era malavitoso e me lo prenderei altre 30 volte perchè mi ha dato 3 figli meravigliosi. Lui ha pagato con la vita le sue scelte”.

La replica di Borrelli non si è fatta attendere: “La signora ha dichiarato che non si è accorta di essere stata sposata con un boss di camorra, non se n’è accorta nemmeno quando è stato arrestato e stava a Poggioreale, forse pensava che fosse luogo di villeggiatura, né se n’è accorta quando gli sono saltate le braccia. Questa donna è Heidi – dice il consigliere regionale -. La vedova di camorra secondo me sapeva benissimo con chi era sposata”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it