Sparatoria a Casoria. Un 27enne, incensurato, è stato ferito da due colpi di pistola in via Europa. Al momento non è chiaro chi abbia esploso i proiettili all’indirizzo del ragazzo.

Casoria, sparatoria in città: 27enne ferito a colpi di pistola, è in pericolo di vita

I fatti oggi, 8 aprile, intorno alle 17. Il giovane è stato attinto al collo e al torace. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, il 27enne è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria, che indagano sul caso. In via Europa sono stati trovati 5 bossoli calibro 7.65. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nelle prossime ore i militari potrebbero sequestrare le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per individuare gli autori del ferimento.

(immagine di archivio)

