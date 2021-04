Pauroso incidente in provincia di Venezia, giovanissimo in gravissime condizioni. Si chiama Francesco ed ha origini di Giugliano, il giovane vittima di un bruttissimo incidente in scooter in via Taglio a Mirano, nel veneziano.

Città in ansia per Francesco

Francesco era in sella ad uno scooter insieme ad un amico quando, improvvisamente, hanno perso il controllo cadendo rovinosamente a terra. Il giovane, come apprende Teleclubitalia, è letteralmente volato dallo scooter finendo in uno stagno.

La situazione è subito apparsa grave. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e un elisoccorso. Francesco non ha riportato danni cerebrali, ma il violento impatto gli ha causato la rottura di una vertebra. Al momento è intubato e in coma farmacologico. Appresa la tragica notizia, l’intera città di Giugliano si è stretta in preghiera.

