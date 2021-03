Riaprono le scuole in Campania. A confermarlo è il governatore Vincenzo De Luca nel corso di una video-intervista caricata sulla sua pagina Facebook. Il Presidente della Regione dunque non adotterà, almeno per il momento, ordinanze più restrittive per il mondo scolastico rispetto a quanto disporrà il Governo centrale.

De Luca, riaprono le scuole in Campania

Dal 7 aprile, dunque, si dovrebbe tornare in classe anche nella nostra regione come nel resto del Paese. Il resto delle scuole secondarie e le superiori dovrebbero invece restare in Dad, almeno fino alla fine del mese. “Credo sarà possibile per la fascia delle primarie fino alla prima media – ha dichiarato De Luca – Ovviamente verificando l’andamento del contagio. Possiamo essere fiduciosi perché il 95 % del personale scolastico è stato vaccinato (almeno con la prima dose). Abbiamo quindi creato una condizione di base di maggiore sicurezza”.

Poi aggiunge: ” Se avessimo avuto un vaccino somministrabile ai ragazzi sopra i 16 anni avremmo potuto completare tutto il mondo della scuola, che è, senza ombra di dubbio, una priorità. Però attenti, la linea della Campania resta quella di sempre: dobbiamo aprire tutto ma per sempre perché questo sta portando l’Italia all’esaurimento nervoso. Se avessimo chiuso l’Italia a ottobre, avremmo parato allora la terza ondata “.

