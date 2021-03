La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Cagliari stanno eseguendo una vasta operazione volta a smantellare un’organizzazione dedita alle rapine ai furgoni portavalori.

Sgominata banda di rapinatori

L’operazione, diretta dalla D.D.A. di Cagliari, colpisce un sodalizio criminale che stava programmando altri “colpi” e i suoi componenti si distinguevano per una “eccezionale pericolosità”. Il gruppo disponeva di un vero e proprio arsenale con armi da guerra, mitragliatrici Uzi, fucili automatici, Kalashnikov e bombe a mano e i componenti della banda si incontravano in ovili o in luoghi estremamente difficili da sorvegliare.

Le indagini hanno consentito di far luce su due assalti a istituti di vigilanza nei quali i malviventi si impossessarono complessivamente di oltre 11 milioni di euro e su una rapina in un supermercato dove i dipendenti furono legati e rinchiusi in uno sgabuzzino. Ulteriori dettagli dell’operazione saranno illustrati in mattinata.

