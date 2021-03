Tragedia in strada nel casertano, ciclista muore dopo l’impatto con un’auto. Bruno Della Valle, originario di San Tammaro, questa mattina era sceso per fare un giro in bici. Improvvisamente, mentre percorreva la discesa di Gradilli, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato con una vettura che proveniva dalla direzione opposta.

Tragedia nel casertano

Le sue condizioni sono apparse subito difficili: l’uomo è stato immediatamente condotto all’ospedale di Caserta dove il suo cuore ha smesso di battere. Bruno era molto conosciuto in paese, il suo nomignolo era ‘l’inglese’ per aver vissuto un periodo della sua vita in Gran Bretagna.

