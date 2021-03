Il pagamento della Naspi di marzo 2021 quando arriva? Sono in tanti a chiederselo soprattutto in queste ore perché è previsto proprio in questi giorni di marzo il pagamento.

La Naspi, che è l’indennità mensile di disoccupazione, non viene pagata per tutti lo stesso giorno. L’accredito in genere avviene entro il 10 del mese e non oltre la metà del mese successivo a quello di riferimento.

Pagamento Naspi marzo 2021

Il pagamento della Naspi di marzo 2021 si riferisce al mese di febbraio. C’è chi ha già ricevuto il pagamento ieri, 9 marzo, e a chi i soldi dovrebbero essere accreditati tra oggi e i prossimi giorni.

Oggi 10 marzo, stando ad alcune testimonianze di beneficiari, l’accredito dovrebbe arrivare a chi risiede tra Salerno, il Veneto, Roma, La Spezia, Catania. In settimana dovrebbe chiudersi il pagamento per tutti i beneficiari dell’indennità.

Per controllare lo stato del pagamento della Naspi di marzo 2021 lo si può fare autonomamente:

accedere all’area riservata del servizio sul sito di INPS e nel dettaglio al Fascicolo previdenziale. L’accesso deve avvenire con SPID , CNS , o CIE . Nuovi PIN non sono più rilasciati dall’Istituto dal 1° ottobre 2020.

del servizio sul sito di INPS e nel dettaglio al Fascicolo previdenziale. L’accesso deve avvenire con , , o . Nuovi PIN non sono più rilasciati dall’Istituto dal 1° ottobre 2020. effettuato l’accesso il beneficiario di Naspi deve cliccare su “prestazioni” ;

; poi cliccare su “pagamenti” e apparirà “Disoccupazione non agricola”;

e apparirà “Disoccupazione non agricola”; cliccando su “prestazione” si hanno i dettagli;

appare così la data di disponibilità del pagamento che spesso non coincide con quella di elaborazione (tra le due può passare massimo una settimana);

che spesso non coincide con quella di elaborazione (tra le due può passare massimo una settimana); se qui il lavoratore percettore di Naspi non trova informazioni può sempre consultare la sezione “Notifiche” con le comunicazioni di INPS sulle prestazioni in pagamento.

