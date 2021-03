Ricevuto l’accredito di febbraio, ora si attende il pagamento del reddito di cittadinanza di marzo. La data dovrebbe essere come sempre intorno al 27 marzo e comunque entro la fine del mese, trattandosi della rata ordinaria.

Reddito di cittadinanza marzo: chi prenderà la doppia ricarica

In questi giorni sono tanti i beneficiari del reddito che stanno facendo richiesta dell’ISEE corrente, lo strumento necessario per avere un aggiornamento della situazione economica tenendo conto di redditi e patrimoni più recenti, in quanto riferiti infatti all’anno precedente a quello di presentazione della DSU (mentre con quello ordinario si tiene conto di redditi e patrimoni riferiti ai due anni prima).

Entro il 31 gennaio tutti i beneficiari avrebbero dovuto presentare l’Isee aggiornato altrimenti decadeva il beneficio. In questi giorni i beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno scoperto qual è l’importo del sostegno economico che verrà riconosciuto loro nel 2021.

E per qualcuno il mese di marzo sarà “più ricco” in quanto arriverà la doppia ricarica. Il doppio pagamento ci sarà per coloro che non hanno ricevuto il sostegno nel mese di febbraio perchè non avevano aggiornato l’Isee entro il 31 gennaio scorso e che quindi nel mese appena concluso non avevano ricevuto il sussidio.

Dopo che l’Inps riceverà le nuove attestazioni effettuerà le verifiche e poi si procederà al pagamento entro la metà del mese di marzo. Quindi, chi prenderà la doppia ricarica vedrà un pagamento entro il 15 marzo e uno intorno al 27.

Per chi riceverà per la prima volta il reddito di cittadinanza, la data da tenere d’occhio per la prima ricarica è invece sempre dal 16 marzo in poi.

