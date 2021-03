Il GF Vip è giunto al gran finale. Questa sera a partire dalle 21 e 25 in diretta su Canale 5 vi sarà l’ultima puntata di questa edizione della casa più spiata d’Italia. Andiamo a scoprire insieme cosa accadrà.

Gli ultimi concorrenti rimasti in gara

Dopo cinque e mesi e mezzo è arrivato il giorno della finale del GF Vip. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, ha infatti avuto inizio lo scorso 14 settembre.

La puntata finale del GF Vip andrà in onda stasera, in prima serata su Canale 5 e vede sfidarsi gli ultimi cinque concorrenti rimasti in gara: Dayane Mello, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Il vincitore del reality si porterà a casa ben 100mila euro.

Riguardo il nome del vincitore della finale del GF Vip, il web ormai è impazzito. Infatti, si sono aperte addirittura delle scommesse. Andiamo a vedere insieme il nome più gettonato.

Finale GF Vip: chi sarà il vincitore?

La Finale del GF Vip è un evento molto atteso dai telespettatori amanti del reality, tanto che hanno avviato delle scommesse online, riguardo il nome del vincitore.

Tra tutti e 5 i nomi, i più gettonati, sono quelli di Tommaso Zorzi e Dayane Mello. La showgirl brasiliana, in particolare, è quotata a 2.0.

Durante il suo percorso al GF Vip, si è trovata al centro di diverse dinamiche. Dapprima, lo stretto legame con Francesco Oppini, poi l’ingresso in Casa di Stefano Bettarini con il quale aveva avuto un flirt. L’amicizia speciale (finita male) con Rosalinda Cannavò, il bacio con Andrea Zenga; la decisione di restare nella Casa anche dopo il prolungamento del programma pur sentendo la mancanza della figlia Sofia (avuta dal modello Stefano Sala). Infine, la morte del fratello Lucas avvenuta durante questi mesi di permanenza nella casa del GF Vip, e il polverone sollevato dai voti truccati arrivati dall’estero.

Insomma, un percorso quello di Dayane che l’ha portata sino alla finale del GF Vip, con non poche polemiche. Anche il suo numero di followers è notevolmente aumentato, infatti mentre prima di entrare nella casa del GF Vip, su Instagram, contava soltanto, si fa per dire, 100mila followers ora ha raggiunto quota 250mila.

Tommaso Zorzi

Al secondo posto come possibile vincitore della finale del GF Vip, troviamo Tommaso Zorzi, quotato a 1.70. L’influencer milanese si è attestato come uno dei protagonisti più chiacchierati del reality show, tanto che la stessa Maria De Filippi è intervenuta in diretta per manifestargli tutto il suo apprezzamento (e pare che stia pensando di includerlo in uno dei suoi programmi).

Il venticinquenne, durante tutto il suo percorso nella casa del GF Vip, non ha mai avuto paura di esporsi. Ha sempre parlato in modo molto sincero con tutti, dicendo anche le cose in faccia. Talentuoso e molto carismatico, sa tenere la scena sempre, sia quando è in pigiama, sia quando è vestito di lustrini e cammina su tacchi altissimi. Versatile, poliedrico e autoironico, ma anche egocentrico, esibizionista e accentratore, ha saputo conquistare il pubblico del GF Vip, arrivando in finale.

Chi sarà dunque il vincitore? Per saperlo non ci resta che seguire la diretta di questa sera su Canale 5 o sul sito Mediaset Play. Intanto fateci sapere, con un commento, chi per voi dovrebbe vincere questa edizione del GF Vip.

