Antonino Spinalbese si appresta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip, almeno temporaneamente.

Il concorrente lamenta da un po’ di tempo dolori a causa di una cisti sul coccige. Stando ai suoi racconti, a breve potrebbe lasciare la Casa del Gf per sottoporsi ad un intervento chirurgico e rimuoverla.

Antonio lascia casa del Grande fratello

La produzione gli avrebbe concesso la possibilità di lasciare il gioco temporaneamente per potersi sottoporre all’intervento chirurgico e poi eventualmente rientrare. Non è ancora chiaro quando accadrà, soprattutto perchè in casa si attende il ritorno di Ginevra Lamborghini che è già in quarantena per rientrare ma come ospite.

Spinalbese potrebbe uscire già domenica o lunedì e restare in quarantena almeno 5 giorni. Il pubblico si chiede se Antonino riuscirà ad incontrare o meno Ginevra Lamborghini, che dovrebbe entrare nella Casa proprio nella puntata di sabato e restarci circa una settimana. Tra i due c’è gran feeling come dimostrato sopratutto nell’ultimo incontro che hanno avuto la scorsa settimana e che ha fatto andare su tutte le furie Oriana.