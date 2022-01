Kabir Bedi è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Ha 75 anni ed è stato sposato quattro volte. Ha avuto tre figli ed è ricordato dal grande pubblico per la sua interpretazione di Sandokan.

Scopriamo maggiori dettagli sulla vita professionale e privata di Kabir.

Kabir Bedi: chi è, età, altezza

Kabir Bedi è nato il 16 gennaio 1946, sotto il segno del Capricorno, a Lahore, in Pakistan. E’ alto 188 cm e pesa 74 kg.

Dei suoi genitori, è noto che suo padre, Baba Pyare Lal Bedi, fosse uno scrittore e filosofo di fede sikh, discendente dal primo guru dei sikh.

Kabir Bedi: vita privata, moglie, figli

Kabir Bedi ha avuto una vita privata piuttosto movimentata: l’attore si è infatti sposato ben quattro volte.

Nel 1968, sposa infatti la modella e ballerina indiana Protima Gupta, dal cui amore nascono due figli: Pooja e Siddhart. Il matrimonio termina nel 1973, anche per via della relazione che Kabir inizia con l’attrice Parveen Babi, che scompare però nel 2005. Successivamente, nel 1979 si sposa per la seconda volta con Susan Humphreys, una stilista britannica. I due hanno un figlio, Adam, nato nel 1981, modello e attore di fama internazionale.

Dopo il divorzio, Kabir Bedi si sposa per la terza volta con Nikki Vijaykar, conduttrice televisiva e radiofonica, di 20 anni più giovane. Le nozze però durano poco, e nel 2006 l’attore intraprende una storia d’amore con la ricercatrice indiana Parveen Dusanj, che 15 gennaio del 2016 diventa la sua quarta moglie. Ancora oggi i due sono insieme.

Nel 1997, l’attore deve affrontare uno dei momenti più bui della sua vita. Suo figlio Siddhart, di 25 anni, si è suicidato, dopo un lungo periodo di depressione. Un momento drammatico, per cui Bedi ha molto sofferto. Ecco le sue stesse parole in merito a questa vicenda: “Non c’è dolore più grande per un genitore che perdere un figlio. Il momento più bello che ricordo è quando si è laureato, dopo qualche mese è cambiato. Prima abbiamo pensato alla depressione, poi ci siamo resi conto che era schizofrenia. Durante quegli episodi non era mio figlio, era un’altra persona”.

Kabir Bedi: Sandoka, film, carriera

Dopo aver terminato gli studi, Kabir Bedi dà ufficialmente il via alla sua carriera da attore. Prende parte a oltre sessanta film di Bollywood, con ruoli da protagonista, ma la fama internazionale arriva nel 1976 quando il regista italiano Sergio Sollima lo sceglie per interpretare Sandokan, il pirata malese creato dallo scrittore veronese Emilio Salgari.

Il film ottenne un enorme successo, al punto che l’attore tornò a ricoprire il suo ruolo anche in altre occasioni. Nel 1976 esce infatti Il Corsaro Nero e l’anno seguente, torna a incarnare la Tigre di Mompracem in La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!. Negli anni ’90, Bedi riprenderà il ruolo di Sandokan nella miniserie “Il ritorno di Sandokan”, che però non ottiene lo stesso successo dei precedenti adattamenti.

Kabir Bedi: Grande Fratello, Instagram

Nel 2004, partecipa al reality “L’isola dei Famosi”, classificandosi al secondo posto. Nel 2022, fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Kabir ha anche un account su Instagram, seguito da 27mila followers. Un modo per l’attore per continuare a stare al passo con i tempi: ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.