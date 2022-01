Edoardo Donnamaria è uno dei probabili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. E’ diventato un volto noto per i telespettatori di Forum, in onda su Rete4.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Edoardo Donnamaria: chi è, età, Forum, Grande Fratello

Edoardo Donnamaria è nato nel 1994 a Roma, ha 27 anni ma non sono noti il suo peso e la sua altezza. Dopo aver avuto un periodo da lui stesso definito turbolento al liceo, si è trasferito a Milano per studiare Giurisprudenza. Nel 2018 si è laureato, anche se nel frattempo aveva già cominciato a lavorare per Forum su Rete4. Contemporaneamente ha coltivato la passione per la radio, collaborando anche con Rtl 102.5.

E’ uno dei nuovi concorrenti che faranno il proprio ingresso all’interno della casa del Grande Fratello: un’occasione per farsi conoscere maggiormente dal pubblico e mettersi in gioco in un’esperienza del tutto nuova.

Edoardo Donnamaria: vita privata

Non si hanno notizie precise sulla vita privata di Edoardo. L’anno scorso si vociferava che avesse un flirt con Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, attuale fidanzata di Paolo Ciavarro.

Notizie ufficiali, ossia conferme o smentite, in merito a questa presunta storia non sono mai giunte dai diretti interessati, nonostante quest’estate Donnamaria abbia pubblicato diverse stories con Ciavarro.

Edoardo Donnamaria: Instagram

Edoardo è molto attivo sui social: il suo profilo Instagram vanta quasi 37mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.