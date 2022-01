Laura Freddi è una showgirl, cantante e attrice italiana, che stasera sarà opinionista al Grande Fratello Vip. Nota per aver ricoperto il ruolo di velina, è stata la compagna di Paolo Bonolis per diversi anni. Oggi ha una figlia di nome Ginevra con Leonardo D’amico.

Scopriamo maggiori dettagli sulla vita professionale e privata di Laura.

Laura Freddi: chi è, età, altezza, vita privata

Laura Freddi è nata il 19 maggio 1972, sotto il segno del Toro, a Roma. Ha 49 anni, è alta 174 cm e pesa 65 kg.

In merito alla sua vita privata, Laura ha avuto diversi fidanzati appartenenti al mondo dello spettacolo, tra cui Fabio Galante e Daniele Bossari. Una delle relazioni più importanti è stata quella con Paolo Bonolis, durata dal 1990 al 1995.

Successivamente, Laura ha sposato nel 2006 Claudio Casavecchia. La coppia è rimasta insieme fino al 2008, anno della separazione. Attualmente è legata a Leonardo D’amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley. Hanno una figlia Ginevra, nata nel 2018, quando la Freddi aveva 45 anni.

Laura Freddi: carriera, velina, Grande Fratello

La carriera di Laura Freddi ha inizio nel 1992 con il programma Non è la Rai, nel quale conosce anche Paolo Bonolis, suo compagno per cinque anni. Viene scelta come velina a “Striscia la Notizia” insieme a Miriana Trevisan.

Nel 1996 è presente anche ne Il Quizzone con Gerry Scotti e Natalia Estrada, mentre due anni dopo recita nella serie TV Una donna per amico. Dal 2001 al 2005, fa parte del cast di Buona Domenica e conduce il tour estivo Zelig Tour nel 2003. Nell’ottobre del 2006, poi, ricopre un ruolo nella fiction I Cesaroni.

Lavora come conduttrice in programmi serali e come soprattutto in radio. Partecipa anche come concorrente a Tale e Quale Show e, nel 2016, invece, è concorrente nella prima edizione del Grande Fratello Vip, reality nel quale ritorna nel 2022 come opinionista per una sera.

Nel 2021, partecipa ad “Avanti un altro – Pure di sera”, dove ritrova Bonolis e Laurenti. Con il tempo, inoltre, Laura Freddi ha anche pubblicato alcune canzoni.

Laura Freddi: Instagram

Laura ha un profilo Instagram seguito da 133mila followers, con cui ama condividere momenti della sua vita professionale e privata.