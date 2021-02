PARETE. Incendio questa mattina in un bar della città. Una coltre di fumo è visibile a diversi chilometri di distanza. Ad andare in fiamme il bar ‘Agorà’.

Incendio in un bar a Parete

Intorno alle 6 un incendio è divampato all’interno del locale commerciale di via Giacomo Leopardi, conosciuto anche come bar di ‘Geppino’, in ricordo del fondatore, che si trova a pochi passi dalla farmacia Grassia.

Non si conoscono ancora le cause del rogo. Non si sa se sia stato originato da un corto circuito o altro. Tanta paura per i residenti della zona che hanno visto questa mattina fumo e fiamme all’interno dello storico bar. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo l’incendio. e i carabinieri di Parete che indagano sul caso.

Diversi i post sui social di cittadini che allarmati dal fumo chiedono cosa stia accadendo.

