Dipendente Asia muore in un incidente durante lo svolgimento del proprio lavoro. SI chiamava Gerardo Gramaglia e aveva 54 anni. La tragedia si è consumata durante lo svolgimento del proprio lavoro nella notte tra martedì e mercoledì in via Mancini, nei pressi di piazza Garibaldi. A nulla è valsa la corsa in ospedale.

Napoli, dipendente Asia muore a piazza Garibaldi: addio a Gerardo

Il Consiglio di amministrazione dell’Asia, in una nota per la stampa esprime “profondo cordoglio per il tragico incidente che ha coinvolto il dipendente, Gerardo Gramaglia, e siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento segnato dal dolore”.

“Sappiamo – prosegue la nota – che le parole non possono lenire la vostra grande sofferenza ma desideriamo che sappiate che tutta l’azienda vi è vicina e partecipa al vostro lutto. Tutta l’azienda assicurerà la massima collaborazione alle autorità competenti circa l’individuazione delle cause che hanno determinato il terribile incidente”. Sulla vicenda avvenuta a Napoli sono in corso accertamenti per chiarirne la dinamica e le eventuali responsabilità.

continua a leggere su Teleclubitalia.it