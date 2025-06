Marigliano, incidente in piazza Municipio: bambina in bicicletta investe donna

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, una donna è rimasta ferita in seguito a un incidente avvenuto a Marigliano in Piazza Municipio, dove è stata accidentalmente investita da una bambina in bicicletta. L’episodio si è verificato intorno alle 19:30.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal nucleo operativo della Polizia Municipale, intervenuto tempestivamente sul posto sotto la direzione del comandante dott. Emiliano Nacar, la bambina – di età compresa tra gli 8 e i 10 anni – stava pedalando sull’area pedonale quando ha perso il controllo del mezzo, finendo per travolgere la donna. La minore era da sola al momento dell’incidente, priva della supervisione di un adulto.

La donna ha riportato alcune contusioni a seguito della caduta ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione.

Determinanti per la ricostruzione dell’accaduto si stanno rivelando le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale situato nella piazza, già acquisite dagli agenti per verificare l’esatta dinamica dei fatti.

Il comandante Nacar ha commentato con fermezza l’episodio: “Fenomeni del genere non sono tollerati. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta. Intensificheremo i controlli e avvieremo servizi di prevenzione per contrastare comportamenti a rischio, specialmente nei luoghi pubblici più frequentati.”