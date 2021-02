Giugliano. Lunghe file e assembramenti questa mattina al distretto Asl di via Basile con centinaia di ultra 80enni in attesa per diverse ore all’esterno per i vaccini. Mancherebbero dei percorsi separati e tra le cause principali del caso – fanno sapere dal centro vaccinale – ci sarebbe un errore del sistema telematico con gli orari delle convocazione.

VACCINI ANZIANI, DISAGI A GIUGLIANO

Nonostante il supporto dell’Esercito per filtrare gli ingressi, si sono vissuti però forti disagi. Dall’Asl Napoli 2 nord si sarebbero subito attivi per migliorare il sistema telematico che gestisce le prenotazione per evitare il ripetersi di scene come queste.

VIDEO:

continua a leggere su Teleclubitalia.it