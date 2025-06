Saranno in 100 a partire per il soggiorno climatico organizzato dal Comune di Giugliano. Ieri al Comune un incontro con i funzionari per stabilire i dettagli del viaggio che consentirà a 100 anziani residenti in città di trascorrere una settimana in Calabria, precisamente a Sibari.

Giugliano, parte il soggiorno climatico per gli anziani: 100 persone in Calabria dal 15 giugno

La partenza è fissata per il 15 giugno fino al 22. I partecipanti, che devono avere dai 65 anni in su, raggiungeranno la meta con un pullman. Per loro prevista pensione completa e avranno accesso alla spiaggia, con animazione serale. Gli utenti che sono stati ammessi in graduatoria hanno versato una quota di compartecipazione fissa di 50 euro.

Ieri nel corso dell’incontro sono state date tutte le informazioni da parte dei funzionari dell’ufficio servizi sociali del Comune. Da parte dei partecipanti al soggiorno estivo grande entusiasmo: non vedono l’ora di partire e trascorrere una settimana di vacanza.