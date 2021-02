Addio Burian. Il vento freddo dalla Siberia sta per lasciare le nostre latitudini per dare spazio a un assaggio di primavera. Già da oggi, martedì 16, le temperature saranno in rialzo in gran parte della Campania. Da domani il gelo del weekend di San Valentino diventerà l’ultimo ricordo di un inverno rigido.

Campania, addio Burian: tra poco arriva un assaggio di primavera

Oggi le minime sfioreranno ancora i zero gradi. In molte aree dell’Irpinia e del Sannio ci sarà neve. Ma da mercoledì 17 le temperature minime risaliranno oltre i 5 gradi in gran parte della Regione. Un vortice di aria calda proveniente dal Nord Africa porterà un clima più mite, sopratutto a Napoli e lungo le coste. Da giovedì 18 la svolta: il termometro salirà al Sud fino a venti gradi, con una stabilizzazione progressiva dei valori stagionali nel weekend.

Si allontanerà quindi verso Est il flusso di gelo siberiano che sta interessando la nostra Penisola. Rimarrà qualche residuo fenomeno instabile sui rilievi montuosi. Ma quello di questi giorni dovrebbe essere l’ultima coda dell’inverno. Nelle prossime settimane non sono previsti nuovi cicloni di bassa pressione. Il clima sarà soleggiato e il vento freddo che ha sferzato la Campania nell’ultimo weekend smetterà di soffiare a Napoli e in provincia. Sarà piacevole passeggiare in strada o andare al mare.

