Sono ancora rigide le temperature in Campania dopo il weekend di gelo che ha portato la neve in diversi punti della regione. Ieri sera una leggera nevicata ha imbiancato anche le strade di Caserta e di Napoli. Ma non è ancora finita.

Campania, il freddo non ci molla: attesi altri due giorni di gelo

Il termometro resterà prossimo allo zero anche oggi, lunedì 15 febbraio, e martedì 16. Le massime non supereranno gli 8 gradi e le minime crolleranno anche sotto lo zero, in particolare nel Sannio e in Irpinia. La neve, già presente sabato e domenica a Benevento come ad Avellino, potrebbe cadere ancora, ma in alta quota. A bassa quota è previsto tempo soleggiato su gran parte della Regione.

Mercoledì 17 ci sarà una leggera risalita delle temperature. Burian dovrebbe lentamente lasciare le nostre latitudini, a cui di solito non è abiutato, per poi fare spazio, già da giovedì 18, a un clima in linea con i valori stagionali. Le minime risaliranno di nuovo oltre i 5 gradi e le massime oltre i 10. Nel weekend la colonnina di mercurio è destinata ancora a salire. Gli esperti prevedono già un nuovo assaggio di primavera che ci proietta verso il mese di marzo.

Foto: inverno 2018, Napoli

