Arrivano i nomi dei ministri che formeranno il nuovo governo di Mario Draghi. Alle 19 il premier incaricato è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e comunicare al Capo dello Stato la lista dei nomi del nuovo Esecutivo. Sette le riconferme.

Ministri Governo Draghi: i nomi

Arriva l’ufficialità sui componenti dell’Esecutivo. Nel pomeriggio si è concluso infatti l’ultimo Consiglio dei Ministri del governo Conte. In serata Draghi si è recato presso il Palazzo del Quirinale per i colloqui di rito e per fornire al Presidente della Repubblica l’elenco dei membri del futuro Governo. Ci sono le riconferme di Andrea Orlando e del già capodelegazione Dario Franceschini. Confermato anche Lorenzo Guerini al ministero della Difesa.

Cala invece la presenza dei grillini nel governo. Luigi Di Maio, riconfermato alla Farnesina. All’Ambiente Roberto Cingolani, che non è considerata una diretta espressione del M5s, nonostante sia stato quest’ultimo a proporlo per il nuovo Ministero della Transizione Ecologica. Confermata anche a Luciana Lamorgese al Ministero dell’Interno e Roberto Speranza alla Salute. Alla Giustizia va Marta Cartabia, ex presidente della Consulta. In quota Forza Italia Mara Carfagna e Renato Brunetta. Per la Lega ci saranno invece Giancarlo Giorgetti ed Erika Stefani.

Cosa succede dopo

Una volta che Mario Draghi avrà consegnato la lista dei componenti dell’Esecutivo, domani si svolgerà il passaggio di consegne. A Palazzo Chigi il premier dimissionario Giuseppe Conte consegnerà nelle mani di Draghi la “campanella” per sancire la nascita del nuovo Governo. I ministri giureranno alle ore 12 davanti al Capo dello Stato. Poi il premier dovrà recarsi alle camere per ricevere la fiducia del Parlamento, così come prevede il sistema previsto dalla nostra carta costituzionale. Appaiono scontati l’appoggio del Partito Democratico, di parte del Movimento Cinque Stelle, di Forza Italia e della Lega di Matteo Salvini. Verso l’astensione Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

I ministri del governo Draghi

Ministri senza portafoglio

Rapporti col Parlamento: Federico d’Incà

Vittorio Colao: Innovazione tecnologica e transizione digitale

Renato Brunetta: pubblica amministrazione

Maria Stella Gelmini: Affari Generali e autonomie

Mara Carfagna: Sud e coesione territoriale

Fabiana Dadone: Politiche giovanili

Elena Bonetti: Ministero Pari Opportunità

Erika Stefani: Ministero Disabilità

Massimo Gravaglia: coordinamento iniziative turismo

Ministri con portafoglio

Affari Esteri e cooperazione internazionale: Luigi Di Maio Ministero degli Interni: Luciana Lamorgese Ministro della Giustizia: Marta Cartabia Ministero della Difesa: Lorenzo Guerini Economia e Finanze: Daniele Franco Sviluppo Economico: Giangarlo Giorgetti (Lega) Politiche agricole: Stefano Patuanelli Ambiente (transizione ecologica): Roberto Cingolani Enrico Giovannini: Ministero Trasporti Politiche sociali: Andrea Orlando Istruzioni: Patrizio Bianchi Università e ricerca: Cristina Messa Cultura: Dario Franceschini Salute: Roberto Speranza



