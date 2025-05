Il Consiglio dei ministri c’è stato ma anche stavolta non era Giugliano all’ordine del giorno. Ormai appare certo che la città andrà al voto domenica 25 e lunedì 26 maggio.

Scioglimento ed elezioni: nessuna decisione in Cdm. Domani confronto in diretta tv

L’ipotesi scioglimento per infiltrazioni mafiose prima delle elezioni sembra ormai accantonata. Salvo un consiglio dei ministri all’ultimo momento utile e dunque nei prossimi giorni. Ipotesi che appare improbabile.

Questo vuol dire che lunedì, con tutta probabilità, Giugliano avrà già un nuovo sindaco. La partita, infatti, dovrebbe chiudersi al primo turno, senza ballottaggio. Lo scioglimento però resta comunque dietro l’angolo. Nulla, infatti, impedisce al Ministro degli Interni né tantomeno al Consiglio dei ministri di decretare dopo le elezioni il provvedimento che congela per 18 mesi la politica nominando una triade commissariale. Dunque anche la nuova amministrazione vivrà con la spada di Damocle del possibile scioglimento.

Intanto domani, martedì 20 maggio, la nostra emittente, come per ogni grande appuntamento elettorale, ha organizzato un confronto tra candidati sindaco. Come sempre saranno poste domande uguali a tutti con tempo di risposta prestabilito. Un momento che contribuirà a un confronto civile, trasparente e utile alla cittadinanza per un voto consapevole.